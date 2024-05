Stand: 14.05.2024 13:43 Uhr "Jedem Kind ein Instrument" mit 60.000 Hamburger Kindern

Ab dem Schuljahr 2024/25 wird das Programm "Jedem Kind ein Instrument" an sechs neuen Schulen in Hamburg angeboten. Bisher konnten Kinder an 62 Grund- und Sonderschulen kostenfrei die ersten Schritte auf ihrem Wahlinstrument erlernen, wie die Schulbehörde am Dienstag mitteilte. Somit konnten seit Start des Programms im Schuljahr 2009/10 bis heute rund 60.000 Schülerinnen und Schüler das Angebot nutzen. Das kostenlose Angebot soll die Teilhabe an kultureller Bildung unabhängig von sozialer Herkunft ermöglichen.