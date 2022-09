Stand: 13.09.2022 07:15 Uhr Jazzpianist Ramsey Lewis gestorben

Der US-amerikanische Jazzpianist Ramsey Lewis ist tot. Nach Angaben seines Managements starb er am Montag im Alter von 87 Jahren in seinem Haus in Chicago. Mit dem Hit "The In Crowd" wurde er 1965 weltweit bekannt. 2007 wurde Lewis für sein Lebenswerk mit dem renommierten Jazz-Preis National Endowment for the Arts Jazz Master Award gewürdigt. Nach Angaben seines Managements arbeite der Musiker zuletzt noch an einem neuen Album, das im November erscheinen soll. | Sendebezug: 13.09.2022 06:20 NDR Kultur