Stand: 18.10.2023 07:30 Uhr Jazzkomponistin Carla Bley ist tot

Die Pianistin und Komponistin Carla Bley ist am 17. Oktober im Alter von 87 Jahren gestorben, wie ihre Konzertagentur bestätigte. Die in Kalifornien als Lovella May Borg geborene Tochter eines Musikerpaars lernte als Kind Orgel und Klavier und kam zum Jazz über Umwege: Sie arbeitete in New York eine Zeitlang als Zigarettenverkäuferin und an der Garderobe in Jazzclubs. Bald darauf spielte sie selbst mit diversen Musikern der Jazz-Szene zusammen und komponierte in den 1960er-Jahren die aufwendige Jazz-Oper "Escalator Over The Hill". Ihre Musik vereinte Rock, Jazz und Musiktheater. | Sendebezug: | 18.10.2023 07:15 | NDR Kultur