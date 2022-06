Stand: 09.06.2022 15:05 Uhr Jazz­Schlagzeuger Wolfgang Reisinger gestorben

Der österreichische Jazz­Schlagzeuger Wolfgang Reisinger ist im Alter von 67 Jahren gestorben. Wenige Wochen vor seinem 67. Geburtstag starb der Wiener Schlagzeuger plötzlich an den Folgen eines Aneurysmas, berichtet die Kleine Zeitung. Mit ihm verliert die Jazz-Szene in Österreich eine Zentralfigur am Schlagzeug. Der aus der Klassik und der Neuen Musik kommende Musiker war weit mehr als ein angesehener Jazz-Drummer. Weltklassesaxofonist Dave Liebman fasste es einmal so zusammen: Reisinger sei im Grunde ein Komponist, der zufällig Schlagzeuger sei.