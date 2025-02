Stand: 24.02.2025 12:43 Uhr Jazz-Pianist Herbie Hancock tritt im Juli 2025 in Hamburg auf

Fans der US-amerikanischen Jazz-Legende Herbie Hancock können sich auf zwei Konzerte des Musikers in Deutschland freuen. Der 84-jährige Pianist tritt am 1. Juli in Hamburg Congress Centrum Hamburg (CCH). Ein weiteres Konzert gibt er am 7. Juli in München, wie die Karsten Jahnke Konzertdirektion in Hamburg mitteilte. Der Termin in München findet in der Isarphilharmonie statt. Seit mehr als einem halben Jahrhundert gilt der Pianist als einer der erfolgreichsten Komponisten und Interpreten des Jazz. Der Vorverkauf der Karten startet am Freitagvormittag. | Sendebezug: 24.02.2025 14:30 | NDR Kultur