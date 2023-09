Stand: 18.09.2023 13:26 Uhr Jason Derulo kommt 2024 nach Hamburg

US-Popsänger Jason Derulo kommt im kommenden Frühjahr für ein Konzert nach Hamburg. Im Rahmen seiner Tour tritt er zunächst am 16. März in Köln auf. Danach folgen Konzerte in Hamburg (17.3.), Frankfurt (19.3.), Stuttgart (20.3.) und München (26.3.). Der Singer-Songwriter arbeite derzeit an seinem fünften Album. Einen ersten Vorgeschmack geben die im Februar veröffentlichte Single "Saturday/Sunday" sowie die neuen Songs "Glad U Came" und "When Love Sucks". | Sendebezug: | 18.09.2023 12:30 | NDR Kultur