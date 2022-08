Stand: 18.08.2022 08:06 Uhr Japanische Modeschöpferin Hanae Mori gestorben

Die japanische Modeschöpferin Hanae Mori ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Sie wurde auch "Madame Butterfly" genannt, da in ihren Entwürfen immer wieder Schmetterlinge zu sehen waren. Ihre Karriere hat Mori in Tokio mit Filmkostümen begonnen, arbeitete dann in New York als Modedesignerin und hat schließlich 1977 in Paris das erste aus Asien stammende Modehaus eröffnet, das in den erlesenen Kreis der Haute-Couture-Schneider aufgenommen wurde. Zu ihren Kundinnen gehörten US-First-Lady Nancy Reagan und Schauspiel-Legende Grace Kelly.