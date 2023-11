Stand: 22.11.2023 07:36 Uhr Jan Delay erhält den Krone Sonderpreis

Jan Delay erhält den 1LIVE Krone Sonderpreis für sein herausragendes Schaffen und seinen nachhaltigen Einfluss auf Deutschlands Musiklandschaft. Der Hamburger blickt inzwischen auf eine beeindruckende 25-jährige Karriere zurück und hat einen prägenden Beitrag zu 50 Jahren Hip-Hop in Deutschland geleistet. Die Preisverleihung findet am 30. November in Bielefeld statt. Musikfans können die Preisverleihung live um 20:15 Uhr im WDR Fernsehen, in der ARD Mediathek, in der 1LIVE App und auf dem 1LIVE YouTube-Channel verfolgen.