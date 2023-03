Stand: 29.03.2023 18:29 Uhr Jahrtausende alte Hügelgräber auf Intel-Gelände in Magdeburg entdeckt

Auf dem künftigen Gelände des US-Chipherstellers Intel in Magdeburg sind rund 50 Hügelgräber entdeckt worden. "In den Gräbern befinden sich die sterblichen Überreste von Menschen der Baalberger Kultur vor 6.000 Jahren bis zur Schnurkeramik vor rund 4.200 Jahren", hat Archäologin Susanne Friedrich am Mittwoch gesagt. "Die Hügelgräber waren einst durch zu Hügeln aufgeschüttete Erde geschützt. Am Fuße der Hügel verhinderten Steinplatten oder Holzpalisaden das Abfließen der Erdmassen." Davon sei jetzt nichts mehr vorhanden, da das Gelände als landwirtschaftliche Fläche genutzt wurde, so Friedrich. | Sendebezug: | 29.03.2023 17:00 | NDR Info