Jahr zwei mit Corona: Die Demokratie auf der Kippe Stand: 17.12.2021 16:29 Uhr Ob in den USA, in der EU oder in Deutschland: Es muss sich zeigen, ob die Autorität demokratisch gewählter Politikerinnen und Politiker noch stark genug ist - oder ob sie am Ende einen zu großen Teil der Bevölkerung verlieren.

von Albrecht von Lucke

Was war das für ein Jahr: Es begann mit dem wohl schwersten Angriff auf die US-amerikanische Demokratie seit über hundert Jahren, nämlich dem Sturm auf das Kapitol in Washington am 6. Januar, und es endet mit einem schwer angeschlagenen US-Präsidenten Joe Biden und einem drohenden Comeback der Republikaner unter der Führung von Donald Trump bei den kommenden Midterm-Wahlen im Herbst 2022. Und all das geschieht, während ein hoch gefährlicher Virus die ganze Welt nun schon bald zwei Jahre in Atem hält. Hier zeigt sich: An der Wende von 2021 zu 2022 geht es längst nicht mehr nur um den Kampf gegen die Pandemie. Nein, die Demokratie selbst steht auf der Kippe.

Eine Bewährungsprobe für die Demokratie

Das gilt auch für die Europäische Union und sogar für Deutschland. Die EU ist weiter tief gespalten, in die Verteidiger von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und ihre autoritär-populistischen Verächter. Und bei uns muss sich zeigen, ob die Autorität der neugewählten Ampel-Koalition groß genug ist, die Pandemie zu besiegen - oder ob darüber ein erheblicher Teil der Bevölkerung für die Demokratie verloren geht.

Kaum im Amt, ist die neue Bundesregierung jedenfalls mit einer historischen Bewährungsprobe konfrontiert. Und zwar nicht nur in Sachen Corona-Bekämpfung, sondern mit einer Bewährungsprobe für die Demokratie insgesamt.

Wie viel Handlungsmacht verfügt die "Ampel"?

Das kardinale Demokratieproblem der vergangenen 16 Jahre unter Angela Merkel bestand darin, dass es keine überzeugende politische Reformalternative zur Dominanz des entpolitisierenden Merkelschen "Sie kennen mich" gab. Das sorgte erst für zunehmendes Desinteresse an der Politik und dann für gewaltige Frustrationen und die Gründung einer inzwischen weitgehend rechtsradikalen "Alternative" für Deutschland.

Weitere Informationen Claudine Nierth: "Wir brauchen neue Formate der Demokratie" "Die Demokratie muss beweglich bleiben", findet die Künstlerin und Politaktivistin Claudine Nierth im Interview. mehr

Jetzt aber könnte die Desillusionierung eine noch größere sein, und zwar - schlimmer noch - vor allem unter den dezidiert demokratischen Kräften. Das nämlich könnte passieren, wenn sich herausstellen sollte, dass nun mit der Ampel zwar eine Alternative zur Unions-Dominanz gewählt wurde, diese aber gar nicht über die erforderliche Handlungsmacht verfügt, um tatsächlich etwas Grundlegendes zu ändern. Das gilt für die sich immer größer auftürmende Klimakrise und - und höchst akut - für die aktuelle Corona-Lage.

Hier kommt es für die neue Regierung vor allem darauf an, sofort politische Handlungsfähigkeit zu beweisen. Andernfalls droht aus einem anfänglichen Versagen einzelner Politiker, das über den vergangenen Sommer zu einem Politikversagen in Gänze geworden ist, am Ende ein Systemversagen der Demokratie zu werden.

Das fundamentale Scheitern der großen Koalition

Denn während der Coronakrise hat die Politik sehr viel Vertrauen in ihre Kompetenz verspielt. Weil während des Wahlkampfs keinerlei Interesse speziell der Regierungsparteien darin bestand, die Coronakrise zu thematisieren, wurde die Chance vertan, durch forcierte Aufklärung und echte materielle Anreize das zu erreichen, was den Nachbarländern gelungen ist - nämlich deutlich höhere Impfquoten. Und zugleich wurden auch noch zahlreiche Krankenhausbetten und -stellen abgebaut. Dadurch hat die Politik eine desaströse Lage mitverursacht und zugleich erheblich an Gestaltungsmacht eingebüßt.

Diese enorme Hypothek eines fundamentalen Scheiterns der großen Koalition erbt nun das neu konstituierte Ampelbündnis. Um einer drohenden fünften Welle des Virus Einhalt zu gebieten, greift es nun zur maximalen Maßnahme, nämlich zur Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. Oder anders ausgedrückt: Nachdem die Politik mit dem Zuckerbrot bloßer Impfangebote versagt hat, versucht sie es nun mit der Peitsche.

Das allerdings beinhaltet die Gefahr erheblicher Polarisierung in einer ohnehin zunehmend gespaltenen Gesellschaft. Und zugleich ändert es nichts an der Tatsache, dass der Erfolg des staatlichen Handelns weiterhin vom Goodwill der Bevölkerung abhängig bleibt, also von ihrer Bereitschaft zur Mitarbeit, sprich zur Impfung.

Die Machtverhältnisse haben sich radikal verkehrt

Hier zeigt sich: Der Aggregatzustand des Politischen, das Machtverhältnis zwischen Staat und Gesellschaft, hat sich in den zurückliegenden Jahrzehnten radikal verändert. In den 1970er-Jahren sprach der konservative Staatsrechtler Ernst Forsthoff von der "Staatsbedürftigkeit der Gesellschaft". Die Gesellschaft sei, um überhaupt zu funktionieren, längst auf die Institutionen des Wohlfahrtsstaates angewiesen. Die Coronakrise hat jedoch gezeigt, dass es auch eine existenzielle Gesellschaftsbedürftigkeit des Staates gibt. Denn ohne das Mittun der Bevölkerung ist die Politik bei der Bekämpfung der Pandemie völlig aufgeschmissen.

Während ironischerweise gerade die neuesten Staatsfeinde, nämlich Corona-Leugner, Reichsbürger und Verschwörungstheoretiker, die Allmacht des Staates behaupten - "hinter Corona steckt eine Macht, die alles steuert" -, ist der Staat in der Coronakrise von echtem Durchregieren maximal entfernt.

Faktisch haben sich die Machtverhältnisse radikal verkehrt. Um, notgedrungen, das Unwort von Carl Schmitt zu bemühen: Der Souverän sind heute die Ungeimpften, denn sie entscheiden über den Ausnahmezustand in den Krankenhäusern. Und der Staat hechelt ihrem Unwillen zur Impfung hilflos hinterher, indem er nur noch versuchen kann, die zumeist ungeimpften Corona-Kranken mit Bundeswehr-Hubschraubern und -Flugzeugen in den wenigen verbliebenen freien Betten unterzubringen.

Zugleich befindet sich die Politik in einem permanenten Belagerungszustand durch einen sich immer radikaler gebärdenden, ausgesprochen unzivilen Teil der angeblichen "Zivilgesellschaft". Politikerinnen und Politiker werden mit Fackelmärschen im SA-Stil belagert oder gleich mit dem Tode bedroht.

Teil 1: Eine Bewährungsprobe für die Demokratie

Teil 2: Wie viel Macht besitzt der Staat?

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Gedanken zur Zeit | 18.12.2021 | 13:05 Uhr