Stand: 08.04.2023 08:02 Uhr Jährliche Ostermärsche erreichen am Samstag ihren Höhepunkt

Am Samstag finden unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine bundesweit die traditionellen Ostermärsche statt. Erste Veranstaltungen gab es bereits am Gründonnerstag und Karfreitag, der Samstag vor Ostern ist aber traditionell der Höhepunkt der jährlichen Ostermärsche. Die zentralen Punkte der Demonstrationen sind die Forderung nach einem Waffenstillstand in der Ukraine sowie die Aufnahme von Friedensverhandlungen. Beim Ostermarsch in Hannover, der durch Musik begleitet wird, spricht unter anderem der Schauspieler Rolf Becker. | Sendebezug: | 08.04.2023 08:00 | NDR Kultur