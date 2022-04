Ja oder Nein zu Viktor Orbán? Ungarn vor der Wahl Stand: 01.04.2022 16:43 Uhr Am Sonntag findet in Ungarn die Parlamentswahl statt. Beobachter sprechen von einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Viktor Orbáns Partei "Fidesz" und der vereinten Opposition "In Einheit für Ungarn".

Aber stimmt diese Beobachtung überhaupt? Wird es eng werden am Sonntag? Und welchen Einfluss hat der Krieg in der Ukraine und die Putin-freundliche Haltung Orbáns auf den Ausgang der Wahl? Fragen an den Historiker György Dalos, der zahlreiche Bücher geschrieben hat - vor allem über die Geschichte und die Politik Ungarns.

Herr Dalos, Sie haben in einem Interview gesagt, Ungarn sei mittlerweile eine "Demokratie ohne Demokraten". Wie schauen Sie dieser Tage nach Ungarn?

György Dalos: Zwei Tage vor den Wahlen stehen die beiden Blöcke 50/50 - mathematisch gesehen. Rechnerisch ist das einfach, aber der Ukraine-Krieg ist ein völlig neuer Faktor im ungarischen Wahlkampf. Es gab nämlich seit 1990, seit der Etablierung der ungarischen Demokratie, noch nie den Fall, dass parlamentarische Wahlen mitten in einem Krieg stattfanden - dessen Auswirkungen Ungarn sicherlich nicht umgehen werden.

Die Regierung Orbáns ist Putin-freundlich - es ist aber immer so ein Wechselkurs und man weiß nicht, ob es nicht doch wieder in Richtung EU geht. Wie groß ist der Einfluss von Orbáns Putin-Nähe auf diese Wahl am Sonntag?

Buchtipp "Das System Orbán - Die autoritäre Verwandlung Ungarns"

von György Dalos

Verlag: C.H. Beck

Seiten: 224 Seiten

ISBN: 978-3-406-78209-1

Preis: 18,00 Euro

Dalos: Vor fünf oder zehn Jahren war Orbáns Koketterie mit Putins Russland ein Element seiner taktischen Haltung gegenüber der EU. Eigentlich sollte diese Annäherung als Druck auf die EU verstanden werden. So ganz ernst wurde Orbán von niemandem genommen. Das bedeutet, dass Ungarn mit einigen Fäden mit Russland verknüpft ist. Vor allem der Bau des Atomkraftwerks in Paks, was mit einer russischen Beteiligung läuft, oder die Bahnstrecke Budapest-Belgrad - das waren handfeste ökonomische Interessen. Man konnte auch nichts dagegen haben, dass Ungarn mit Russland eine einigermaßen ausgewogene Beziehung hatte. Der vermeinte Druckeffekt auf die EU war für Putin sehr wichtig, denn in dieser Situation ein NATO-Mitglied als Freund zu haben, das bedeutete schon etwas. Der Krieg hat aber vieles verändert.

Inwiefern hat der Krieg die Stimmung in der ungarischen Bevölkerung verändert? Als 2015 viele Geflüchtete aus Syrien nach Europa gekommen sind, war Ungarn sehr zurückhaltend. Mit den Ukrainerinnen und Ukrainern zeigt sich Ungarn überaus hilfsbereit. Was sagt diese Hilfsbereitschaft aus über das Land, seine Bevölkerung und vielleicht über eine neue Bewertung gegenüber Russland?

Dalos: Meine Landsleute sind wirklich hilfsbereit. Ich habe in Budapest am Bahnhof gesehen, wie einfache Bürger nicht nur den Ungarn helfen, die aus den Karpaten kommen - 150.000 Ungarn leben dort -, sondern auch den Ukrainern. Diese Hilfsbereitschaft ist sehr bewegend. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille - die andere Seite ist das, was Viktor Orbán meint: dass Ungarn aus dieser Krise herausgehalten werden kann. Das ist eine Illusion. Die wirtschaftlichen Folgen werden leider auch uns treffen.

Wird Viktor Orbán damit durchkommen, wenn er sagt, dass sich Ungarn aus dem Krieg heraushalten will?

Dalos: Ich nehme an, dass Orbán nicht nur negative Gefühle gegenüber der EU hat, sondern auch positive. Er bekommt nämlich viel Geld von der Europäischen Union und dieses Geld verachtet er nicht - er braucht das, das Land braucht das. Sanktionen, die Russland relativ wenig ausmachen, könnten sich auf Ungarn schlecht auswirken. Einen offenen Bruch mit der Europäischen Union wird Ungarn sicherlich nie vollziehen - wir sind kein Großbritannien.

Die Parlamentswahl in Ungarn wird im Vorfeld oft als Wegweiser gesehen. Welche Stellung nimmt Ungarn innerhalb der EU ein, gerade auch in der Abspaltung zu Russland? Wie wichtig ist diese Parlamentswahl?

Dalos: Auch ohne die Kriegssituation war es bekannt, dass Orbáns Regierung eine ganz merkwürdige Form der Demokratie praktizieren will, die sogenannte nichtliberale Demokratie - was in meinen Augen ein völlig absurder Begriff ist. Sie wollen diese Demokratie auf bestimmte formale Merkmale einschränken und gleichzeitig im Rahmen dieser Demokratie eine absolutistische, autoritäre Macht mit sehr starker persönlicher Prägung ausführen. Das heißt, die Demokratie der Möglichkeit zu berauben, praktische Veränderungen im Rahmen des Systems vollziehen zu können. Wobei "System" ein Wort ist, dass Orbán selbst gewählt hat. Er nennt das heutige Regime "System der nationalen Zusammenarbeit", als gäbe es nur eine mögliche Auffassung davon, was "national" und was "Zusammenarbeit" ist.

Im Klapptext Ihres aktuellen Buches "Das System Orbán" steht: "Die Machtverhältnisse sind so ungleich, die Entrechtung der innenpolitischen Gegner so skrupellos und effektiv, dass man kaum noch auf eine Rückkehr zu rechtsstaatlichen und freiheitlichen Verhältnissen zu hoffen wagt." Wie groß ist Ihre Hoffnung auf Veränderung mit Blick auf Sonntag?

Dalos: Wie ich bereits gesagt habe, gibt es rechnerisch die Möglichkeit, dass die vereinte Opposition, ein Konglomerat von kleineren und größeren Parteien von links bis rechts - Rechtsradikale nicht ausgeschlossen -, fähig ist, auf über 50 Prozent zu kommen und dadurch diese Regierung abzuwählen. Die Möglichkeit ist aber eine Sache - die andere Sache ist, was dann in der dadurch entstandenen Situation eine aus sechs Parteien bestehende Regierung tun kann und tun sollte. Das ist ziemlich problematisch, denn ein wirklich klares Programm sehe ich noch nicht.

Das Interview führte Andrea Schwyzer.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 01.04.2022 | 18:00 Uhr