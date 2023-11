Stand: 15.11.2023 14:05 Uhr Ivan Repušić wird neuer Generalmusikdirektor der Oper Leipzig

Neuer Generalmusikdirektor an der Oper Leipzig soll der kroatische Dirigent Ivan Repušić werden. Er tritt sein Amt in der Saison 2025/26 an und folgt damit auf Ulf Schirmer. Derzeit ist Repušić unter anderem Chefdirigent des Münchner Rundfunkorchesters und Erster ständiger Gastdirigent der Deutschen Oper Berlin. Den Angaben zufolge hatte Tobias Wolff, seit August 2022 Intendant der Leipziger Oper, Repušić vorgeschlagen. Wolff sprach von einem "echten Gewinn" für das Leitungsteam. | Sendebezug: 15.11.2023 14:10 Uhr | NDR Kultur