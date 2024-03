Stand: 01.03.2024 07:40 Uhr Italienischer Regisseur Paolo Taviani mit 92 Jahren gestorben

Der italienische Regisseur Paolo Taviani ("Mein Vater, mein Herr", "Cäsar muss sterben") ist am Donnerstag im Alter von 92 Jahren gestorben. Dies bestätigte die Präfektur seiner Heimatregion Toskana am Abend. Taviani gehörte mit seinem bereits 2018 gestorbenen älteren Bruder Vittorio zu den wichtigsten italienischen Filmemachern der vergangenen Jahrzehnte. Die beiden gewannen mit ihren stets gemeinsam gedrehten Filmen mehrere Dutzend Preise, auch bei den Filmfestivals in Cannes und Berlin.