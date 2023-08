Stand: 11.08.2023 13:37 Uhr Italienische Autorin und linke Aktivistin Murgia gestorben

Die italienische Schriftstellerin und linke Aktivistin Michela Murgia erlag am Donnerstag im Alter von 51 Jahren einer Nierenkrebs-Erkankung, teilte die Nachrichtenagentur Ansa mit. Zuletzt hatte sich Murgia in Italien für die Rechte queerer Menschen starkgemacht. Für ihren Roman "Accabadora" (2009) wurde die Autorin mehrfach ausgezeichnet. Bekannt ist sie außerdem für die politische Schrift "Ave Mary" (2011), wo sie die Stellung der Frau in der katholischen Welt thematisiert. | Sendebezug: | 11.08.2023 06:30 | NDR Kultur