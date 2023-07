Stand: 20.07.2023 08:02 Uhr Ist der Goldschatz von Manching wieder da?

Neun Monate nach dem Goldschatz-Diebstahl aus einem Museum in Manching in Oberbayern wollen die Ermittler heute berichten, wie sie den vier Verdächtigen auf die Spur gekommen sind. Und die führt nach Mecklenburg-Vorpommern. Am Dienstag gab es eine Durchsuchungsaktion im Großraum Schwerin und Festnahmen. Jetzt will die Staatsanwaltschaft Ingolstadt Details bekanntgeben. Bei dem Einbruch im November 2022 in das Manchinger Kelten Römer Museum wurden 483 keltische Goldmünzen aus der Zeit um 100 vor Christus sowie drei weitere Münzen gestohlen. Es war einer der spektakulärsten Museumseinbrüche der vergangenen Jahre. | Sendebezug: | 20.07.2023 07:10 | NDR Kultur