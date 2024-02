Stand: 22.02.2024 07:57 Uhr Medienbericht: Israels ESC-Beitrag sorgt für Diskussionen

Das Lied „October Rain", mit dem die israelische Teilnehmerin Eden Golan im Mai beim Eurovision Song Contest (ESC) antreten will, löst heftige Diskussionen aus. Der Song bezieht sich Medienberichten zufolge auf das Massaker der islamistischen Hamas in Israel am 7. Oktober, bei dem mehr als 1200 Menschen getötet worden sind. Eine israelische Nachrichtenseite berichtet, die ESC Organisatoren hätten den Beitrag als politisch eingestuft und erwägen deshalb seine Disqualifizierung. Israel droht nun damit, sich vom ESC 2024 zurückzuziehen, wenn der Text geändert werden muss. Allerdings ist der Song noch nicht offiziell vorgestellt worden. | Sendebezug: | 22.02.2024 07:30 | NDR Kultur