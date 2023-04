Stand: 12.04.2023 14:44 Uhr Israelischer Autor Meir Shalev mit 74 gestorben

Meir Shalev, einer der wichtigsten israelischen Schriftsteller, ist am Dienstag nach schwerer Krankheit gestorben. Das hat der Diogenes Verlag bekannt gegeben, in dem das Werk des Autors in deutscher Übersetzung erscheint. Neben Romanen wie "Judiths Liebe" und "Zwei Bärinnen" schrieb er auch Sachbücher über religiöse Themen und Kinderbücher. Shalev, ein Cousin der in Deutschland wohl noch bekannteren Autorin Zeruya Shalev, wurde 74 Jahre alt. Sein Roman "Erzähl's nicht deinem Bruder" erscheint am 26. Juli bei Diogenes. | Sendebezug: | 12.04.2023 14:40 | NDR Kultur