Stand: 09.01.2024 16:29 Uhr Irische Sängerin Sinead O'Connor starb natürlichen Todes

Sinéad O'Connor war im Juli 2023 überraschend im Alter von 56 Jahren gestorben. Ein Gerichtsmediziner sei nun zu dem Schluss gekommen, dass ihr Tod eine natürliche Ursache gehabt habe, meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Dienstag unter Berufung auf die Gerichtsmedizin des Southwark Coroner's Court. Den internationalen Durchbruch hatte die irische Musikerin 1990 mit dem von Prince geschriebenen Song "Nothing Compares 2 You". Neben der Musik war sie für kontroverse Auftritte bekannt. Zum Beispiel zerriss sie 1992 vor laufender Kamera ein Bild von Papst Johannes Paul II. | Sendebezug: | 09.01.2024 16:30 | NDR Kultur