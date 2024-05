Stand: 18.05.2024 12:57 Uhr Iranischer Regisseur Mohammad Rasoulof nach Deutschland geflohen

Der aus dem Iran geflohene und beim Filmfestival in Cannes erwartete Regisseur Mohammad Rasoulof hält sich laut einem Bericht der britischen Zeitung "The Guardian" in Deutschland auf. Er habe über Bergpfade zu Fuß die Landesgrenze überquert. Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht. Der Filmemacher will in Cannes seinen neuen Film "Der Samen der Heiligen Feige" vorstellen. Die iranischen Behörden hatten ihn unter Druck gesetzt, den Film aus dem Wettbewerb nehmen. Er war im Iran wegen "Verschwörung gegen die nationale Sicherheit" zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. | Sendebezug: | 18.05.2024 12:50 | NDR Kultur