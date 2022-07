Stand: 09.07.2022 06:50 Uhr Iranischer Berlinale-Gewinner Rassulof verhaftet

Der Filmemacher Mohammed Rassulof ist im Iran wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung verhaftet worden. Zusammen mit einem Kollegen soll Rassulof mit einem Aufruf gegen Gewalt die öffentliche Ordnung gefährdet und dabei auch mit Regimegegnern zusammengearbeitet haben, so die Justizbehörde laut IRNA. Mit dem Appell und dem Hashtag "Put your gun down" forderten über 70 Personen aus der iranischen Filmindustrie ein Ende der Polizeigewalt. Rassulof, der 2020 den Goldenen Bären erhalten hatte, gilt im Land als regimekritischer Filmemacher. Er selbst lebt abwechselnd in Teheran und Hamburg.