Stand: 17.09.2023 14:08 Uhr Iranische Schauspielerin Hanieh Tavassoli vorübergehend in Haft

Die iranische Schauspielerin Hanieh Tavassoli sei am Wochenende festgenommen worden und dann auf Kaution wieder frei gekommen, wie iranische Medien unter Berufung auf ihre Schwester berichten. Der Grund für die Festnahme ist unklar. Im Zuge der von Frauen angeführten Protestwelle im Herbst 2022 waren bereits mehrere Schauspielerinnen in Gewahrsam genommen worden. Auslöser der Proteste war der Tod der jungen iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini. Zum Jahrestag am Sonnabend hatten iranische Einsatzkräfte strenge Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um neue Proteste zu verhindern. | Sendebezug: | 17.09.2023 10:30 | NDR Kultur