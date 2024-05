Stand: 01.05.2024 07:55 Uhr Iranisch-französische Künstlerin Satrapi erhält Asturien-Preis 2024

Die iranisch-französische Comiczeichnerin, Illustratorin und Regisseurin Marjane Satrapi erhält den angesehenen spanischen Prinzessin-von-Asturien-Preis in der Sparte Kommunikation und Geisteswissenschaften. Die 54-Jährige im Iran geborene Künstlerin, die in Frankreich lebt, sei nach Ansicht von Fachleuten einer der herausragendsten Namen in der internationalen Comic-Szene, schrieb die Stiftung am Dienstag auf ihrer Internetseite. Die insgesamt acht Auszeichnungen, die in den kommenden Monaten vergeben werden, werden Ende Oktober in Oviedo bei einer Gala mit König Felipe VI. überreicht. | Sendebezug: 01.05.2024 | 14:30 | NDR Kultur