Interview: Schriftstellerin Monika Maron äußert Islamkritik

Frau Maron, wer über Sie schreibt oder spricht, nutzt gern Superlative: Da zählen Sie etwa zu den bedeutendsten, wichtigsten, einflussreichsten deutschsprachigen Schriftstellerinnen der Gegenwart - aber auch immer wieder zu den streitbarsten. Wie fühlen Sie sich mit diesem Label?

Monika Maron: Solange es nicht "umstritten" heißt, ist alles in Ordnung.

Würden Sie Ihre Texte, die Sie in Ihrem neuen Essayband vereint haben, auch als Streitschriften bezeichnen?

Maron: Nein, eigentlich nicht, weil die sehr verschieden sind. Da sind Reden dabei, die zum Beispiel nicht polemisch sind. Die Zeitungsartikel sind oft etwas heftiger, aber eigentlich weniger polemisch, als dass ich was zur Diskussion stelle, was mir selbst durch den Kopf geht.

Aber Sie sind durchaus eine Befürworterin der Streitkultur, oder?

Maron: Naja, was sollte man sonst sein? Ich bin dafür, dass man über Dinge, über die man sich nicht einig ist, diskutiert, zur Not auch streitet, ohne sich zu beschimpfen und sich gegenseitig das Wort zu verbieten.

Ihr erster Roman "Flugasche" aus dem Jahr 1981 wird als frühes Beispiel für ökologische Literatur eingeordnet. Als "grün" oder wie einst als "links" würde man Sie heute nicht mehr einordnen. Wo verorten Sie sich denn politisch? Spielt da so etwas wie "links" oder "rechts" überhaupt eine Rolle?

Maron: Nö, eigentlich nicht, weil die Begriffe ja völlig durcheinandergeraten sind. Wenn jemand, der kritische Fragen an den Islam hat, "rechts" sein soll, dann weiß ich gar nicht, was "links" sein soll. Natürlich muss man eine Religion wie den Islam nach seinen politischen Absichten hinterfragen - das merken wir doch jetzt mehr und mehr, im eigenen Land und im Ausland erst recht. Wenn man sieht, was die Taliban für Afghanistan bedeuten, und man keine kritischen Fragen an diese Religion hat, die ja keine Religion ist im rein transzendenten Sinne, sondern weltliche Herrschaft beansprucht, dann muss man doch darüber reden.

Aber das kann man so pauschal nicht über den Islam sagen.

Maron: Doch, das kann man sagen, weil das so im Koran steht. Und da muss man fragen, wie derjenige, der sich als Muslim versteht und bei uns leben will, seine Religion versteht.

An welcher Stelle steht das?

Maron: Das steht überall. Sie finden keine Stelle, in der das nicht so ist. Ich kann Ihnen das nicht zitieren, weil ich das nicht im Kopf habe. Aber das ist einfach so, und da können Sie jeden Menschen fragen, der sich darin auskennt. Und es gibt viele Muslime, die das natürlich nicht wollen - das will ja keiner bestreiten. Aber man muss darüber reden, wie diese Religion hier interpretiert wird und auch wie die Verbände ihre Religion bei uns interpretieren.

Sie beklagen, dass jemand, der es wagt, Islamkritik zu äußern, als "rechts" betitelt wird. Aber ist das dann nicht auch die Freiheit desjenigen, der das äußert, dieses zu sagen?

Maron: Ja, natürlich, es hindert ihn doch auch keiner. Sieht man doch.

Na gut, Sie wollen einfach nur darüber ins Gespräch kommen, das ist der Punkt.

Maron: Nein, ich möchte, dass solche Diskussionen sachlich geführt werden und nicht damit enden, dass Leute, die sagen, sie halten den Islam für eine Gefahr und für schwer kompatibel mit einer freiheitlichen Gesellschaft, dass diese Leute sofort als "rechts" bezeichnet werden, weil es Gründe gibt, das zu denken.

Kommen wir auf Ihre Art zu schreiben, auf ihre Haltung: Das Ich spielt in Ihren Schriften eine zentrale Rolle. Warum ist die persönliche Erfahrung so wichtig? Was kann die vermitteln?

Maron: Das Ich ist ja nicht unbedingt die persönliche Erfahrung. Es kann ja kein Mensch etwas schreiben, was er nicht auf irgendeine Art - sei es intellektuell oder auch physisch - erlebt hat. Anders kommen ja die Verknüpfungen im Kopf nicht zustande. Aber mein Ich - das bin ja nicht ich. Das sind eigentlich andere Charaktere und oft auch völlig andere Lebensbedingungen als meine eigenen. Ich kann in der ersten Person besser schreiben.

Das Gespräch führte Alexandra Friedrich.

