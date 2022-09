Stand: 12.09.2022 14:25 Uhr Internationales Filmfest Oldenburg zeigt unkonventionelles Kino

Ohne pandemiebedingte Einschränkungen will das 29. Internationale Filmfest Oldenburg ab Mittwoch in seine nächste Runde gehen. Auf dem Programm stünden bis zum Sonntag mehr 42 Langfilme und zwölf Kurzfilme Produktionen des unabhängigen Kinos, sagte Festivalleiter Torsten Neumann. "Wir werden wieder rote Teppiche haben und wollen, dass Kino ein Prickeln auslöst", sagte er zu dem Fest unter dem Motto "Find your wild". Das Internationale Filmfest Oldenburg präsentiert seit 1994 unkonventionelle und innovative Filme. | Sendebezug: 13.09.2022 19:05 NDR 1 Niedersachsen