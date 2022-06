Stand: 27.06.2022 14:23 Uhr Internationales Festival der Straßenkünste in Hamburg-Altona

Zum Abschluss des altonale-Festivals findet am kommenden Wochenende das internationale Fest der Straßenkünste STAMP statt. Vom 1. bis 3. Juli wird ganz Altona zur Bühne, wie die Veranstalter am Montag in Hamburg mitteilten. Das Programm zeige eine große Bandbreite aus vielen Bereichen der Straßenkunst von Theater über HipHop bis hin zu Urban Art. An sechs Spielorten sollen die Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland, den Niederlanden, Kanada, Argentinien, Italien, Dänemark, Estland, Ungarn und Chile auftreten.