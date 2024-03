Stand: 12.03.2024 07:52 Uhr International bekannter Polar Musikpreis verliehen

Der schwedische Polarpreis wird seit über 30 Jahren meist an zwei Künstlerinnen, Künstler oder Institutionen verliehen: Sowohl aus dem Bereich Klassik als auch aus der Populär-Musik. Im Klassik-Bereich bekommt den Preis in diesem Jahr der finnische Dirigent Esa-Pekka Salonen. Nach Angaben der Jury, nutze er technische Innovation nicht nur um des Experimentierens-Willen, sondern um den Menschen zu helfen, großartige Musik in einer sich ständig verändernden Welt der Medien zu entdecken. Im Pop-Bereich gewinnt Nile Rodgers, Produzent und Gitarrist. Er war mit seiner Band "Chic" entscheidend für den 1970er-Disco-Sound. Die Jury sagt: Es gibt nur wenige, die so anspruchsvolle und subtil arrangierte Tanzmusik komponiert haben wie Nile Rodgers. | Sendebezug: | 12.03.2024 07:40 | NDR Kultur