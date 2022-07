Stand: 30.07.2022 08:35 Uhr Interims-Geschäftsführer lehnt Abbruch der documenta ab

Nach den neuerlichen Antisemitismus-Vorwürfen gegen die documenta in Kassel ist ein Abbruch der Ausstellung für Interims-Geschäftsführer Alexander Farenholtz keine Option. "Ich habe nicht das Gefühl, dass die Stimmung auf der documenta solche Forderungen widerspiegelt", sagte er am Freitag in Kassel. "Und das ist auch ganz sicher nicht die Stimmung, die bei der Künstlerischen Leitung und bei mir herrscht." Auch eine systematische Prüfung aller verbliebenen Werke lehnt der 68-Jährige weiterhin ab. "Es besteht kein Generalverdacht gegen die documenta und daher auch keine Veranlassung für eine generelle Prüfung."