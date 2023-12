Stand: 29.12.2023 06:08 Uhr Interesse aus Saudi-Arabien an deutschen Museen

In Saudi-Arabien gibt es offenbar Interesse an einer kulturellen Zusammenarbeit mit Deutschland, insbesondere im Museumsbereich. Eine Sprecherin von Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) sagte am Freitag in Berlin, "Saudi-Arabien baut zurzeit zahlreiche Museen, unter anderem ein Centre Pompidou". Die Museumskommission des islamischen Landes habe nun "Interesse an einer breiten Kooperation signalisiert". Die Gespräche und Sondierungen dazu stünden jedoch noch ganz am Anfang.