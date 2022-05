Stand: 10.05.2022 09:09 Uhr Intendant Vogler fordert Erneuerung der Klassik-Branche

Festspielintendant Jan Vogler hat in der Corona-Pandemie Konzerte im Internet organisiert und eine Streaming-Plattform gegründet. Mit Blick auf die Zukunft hält er "neue Töne" im Konzertbetrieb für ratsam. Die Klassik-Szene müsse sich nach Ansicht des Cellisten nach der Corona-Pandemie erneuern. "Die Konzertbesucher wählen jetzt stark aus und haben eine genaue Vorstellung davon, was sie hören wollen. Sie haben in der Pandemie gelernt, notfalls auch ohne Live-Musik auszukommen», so der 58-Jährige im Gespräch mit der "Deutschen Presse-Agentur".