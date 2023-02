Inklusion im Film: Mehr Hürden als Brücken "Was wir wollen" heißt der Abschlussfilm einer Gruppe Studierender von der Hamburg Media School nach einer Idee von Drehbuchautorin Sophie Dittmer. Doch der Wunsch, die beiden Hauptrollen authentisch - also mit Menschen mit Behinderung zu besetzen - brachte große Herausforderungen mit sich.

Es ist eine besondere Coming-of-Age-Geschichte, die sich die Hamburger Drehbuchautorin Sophie Dittmer für ihren Abschlussfilm ausgedacht hat. Zwei junge Verliebte planen ihr erstes Mal, die Herausforderung: Beide sitzen im Rollstuhl. Der Film knöpft sich mit dem Thema Sexualität und Behinderung nicht nur ein Tabu vor - er ist auch mit Blick auf die Besetzung eine echte Novität. Denn den Studierenden war sogleich klar, dass die beiden Hauptrollen von Menschen mit Behinderung übernommen werden sollen. Einfacher gesagt als getan, denn das Team musste bei der Umsetzung immer wieder neue Hürden meisten. Der Film feiert am 6. Februar Hamburg-Premiere und ist zuerst beim Max-Ophüls-Festival gezeigt worden. Er soll außerdem noch vom BR ausgestrahlt werden und anschließend in der Mediathek zur Verfügung stehen.

Wie hast du den Stoff entwickelt?

Die Idee zu diesem Stoff hatte ich schon seit meines FSJs, das ich in der Pflege von Menschen mit Behinderung absolviert habe. Erst dort ist mir bewusst geworden, wie hoch die Barrieren für diese Menschen sind, Teil der breiten Gesellschaft zu sein. Da geht es nicht nur um Hürden wie nicht barrierefreie Bahnstationen, sondern auch um fehlende Sichtbarkeit und Vorbilder. In der Filmlandschaft gibt es kaum Repräsentation von Menschen mit Behinderung, und wenn dann in irgendwelchen Nebenrollen aber in den seltensten Fällen als Figuren mit einem Sexualleben.

Daher wollte ich eine Coming-of-Age Liebesgeschichte erzählen, die die universellen Themen rund um das erste Mal aufgreift, aber aus der Perspektive eines Paars mit körperlicher Behinderung. Glücklicherweise hat es dann geklappt, dass ich mich mit einem tollen Team für unseren Abschlussfilm von der Hamburg Media School zusammentun konnte, das genau so für die Idee brannte wie ich: Eléna Weiss (Regie), Paula Maria Martin-Karg (Produktion) und Matthias Pöltinger (Bildgestaltung).

Warum habt ihr euch dafür entschieden, die beiden Hauptrollen mit Menschen mit Behinderung zu besetzen?

Dass wir die Rollen inklusiv besetzen würden, war uns von Anfang an klar und auch eine Bedingung dafür, den Film überhaupt zu drehen. Es wäre ja auch ein bisschen paradox, wenn wir eine Geschichte über ein Paar im Rollstuhl erzählen, aber bei der Besetzung auf den Sichtbarkeits- und Inklusionsfaktor pfeifen.

Welche Herausforderungen hat diese Entscheidung mit sich gebracht?

Mit der Entscheidung kamen wirklich ungeahnt viele Herausforderungen. Denn es gibt wirklich kaum ausgebildete Schauspieler*innen mit Behinderung in Deutschland, da die Barrieren an Schauspielschulen und allgemein in der Filmwelt noch so hoch sind. Also stiegen wir um auf Social Media Aufrufe, haben uns mit Menschen aus der Community vernetzt und so letztendlich unsere Hauptdarsteller*innen gefunden, die beide vorher Laien waren.

War ein barrierefreier Drehort schwer zu finden?

Bei jeder Drehlocation waren wir angehalten, auf die Barrierefreiheit zu achten, was auch erschreckend schwierig war. Und als wir dann unsere Darsteller*innen gefunden hatten, kam das Problem mit der Personenausfallversicherung. Die Filmversicherung weigerte sich, unseren Hauptdarsteller Leonard Grobien zu versichern, weil er die im Volksmund so genannte Glasknochenkrankheit hat.

Laut Versicherung war das Risiko zu hoch, dass Leonard ausfallen könnte, was in keiner Relation zu seiner Gesundheitshistorie steht. Er selbst ist als Filmemacher oft an Filmsets und auch so komplett selbstständig unterwegs auf Reisen und so weiter. Wir sahen also genau so wenig Anlass zur Sorge wie bei jedem anderen Crewmitglied. Diese Hiobsbotschaft wurde uns vier Wochen vor eigentlichen Drehbeginn präsentiert. Unsere Hochschule meinte daraufhin, wir sollten umbesetzen, um unseren Abschlussfilm nicht zu gefährden. Aber das war für uns keine Option.

Welche Lösungen habt ihr gefunden?

Eléna, Paula, Matthias und ich haben uns daraufhin anderthalb Wochen durch alle Stiftungen telefoniert, die wir finden konnten, in der Hoffnung, irgendwo eine Förderung oder Geld für unseren Dreh zu finden, damit wir Leonard quasi selbst versichern können. Ohne Ergebnis. Da haben wir angefangen, Menschen aus unserem privaten Umfeld anzufragen, ob sie sich vorstellen können, eine Teilbürgschaft zu übernehmen.

So hatten wir dann innerhalb von 10 Tagen Bürgschaften in Höhe von insgesamt 45.000 € beisammen, was allein den Menschen aus unserem Umfeld zu verdanken ist, die verstanden haben, wie wichtig es war, diesen Film zu drehen. Am Set wurde uns dann sehr auf die Finger geschaut, aber wir haben es geschafft, unseren Film in den vorgegebenen zehn Tagen zu drehen - übrigens ohne jeglichen Ausfall einer unserer Darsteller*innen.

Was würdest du dir in Zukunft für mehr Inklusion in der Filmbranche wünschen?

Ich würde mir wünschen, dass weniger Scheinheiligkeit herrscht. Denn alle lieben es, über Inklusion zu reden, doch wenn es dann um Taten geht, wird es plötzlich ganz still. Die diskriminierenden Versicherungspraktiken (die übrigens auch Menschen mit psychischen Erkrankungen einschließt) sollten reformiert werden, damit Inklusion wirklich mal angegangen wird. Die Nachfrage nach Sichtbarkeit und Repräsentation ist da, aber wenn man versucht, so ein Projekt zu starten, werden einem unheimlich viele Steine in den Weg gelegt.

Das haben wir am eigenen Leib erfahren und es hat in uns den Wunsch geweckt, die Industrie etwas aufzurütteln. Wir als Filmteam, zusammen mit der AG Inklusion von Pro Quote Film, veranstalten mit Cast Me In von Casting Network und Crew United am 16.02.23 auf der Berlinale ein Panel mit dem Thema "Struktureller Ableismus? Wenn Filmschaffende mit Behinderung nicht versichert werden". Wir hoffen, dass "WAS WIR WOLLEN" einen kleinen Anteil an einer inklusiven Bewegung innerhalb der Filmindustrie haben kann und dass der Film selbst als das gesehen wird, was er ist: Die Geschichte von zwei unsicheren jungen Menschen, die sich lieben und zusammen neue Erfahrungen machen wollen.

Infos zum Film:

Was wir wollen

29 Minuten

Regie: Eléna Weiss

Drehbuch: Sophie Dittmer

Darstellende: Leonard Grobien, Florentine Schlecht, Vivien Mahler, Lo Rivera, Tri An Bui

Redaktion: Claudia Gladziejewski (BR)

Produktion: Hamburg Media School (Creative Producer Paula Maria Martin-Karg) in Koproduktion mit dem Bayerischen Rundfunk, gefördert von MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein

Das Interview führte Anina Pommerenke.