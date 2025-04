Stand: 26.04.2025 11:55 Uhr Initiative fordert von EU-Kommission, kreative Inhalte mehr zu schützen

Noch nie war es so einfach wie heute, seine Werke im Netz zu veröffentlichen. Deshalb ist es auch umso wichtiger, diese Werke zu schützen, damit sie nicht geklaut und woanders veröffentlicht werden können. Zum UNESCO Welttag des geistigen Eigentums am 26. April appelliert die Initiative "Creators for Europe United" mit einer Unterschriftenaktion an die EU-Kommission, den Schutz kreativer Inhalte zu stärken. Europas kreative Seele dürfe nicht zur bloßen Ressource verkommen. In einem offenen Brief an EU-Kommissarin Henna Virkkunen fordert sie Transparenz, faire Vergütung und klare rechtliche Rahmenbedingungen. Außerdem wollen die Unterzeichnenden einen fairen und rechtskonformen Rahmen für den Einsatz von KI - nicht gegen, sondern im Sinne des Fortschritts. | Sendebezug: 26.04.2025 07:30 | NDR Kultur