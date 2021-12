Stand: 24.12.2021 08:31 Uhr Thomas Mann: Spuren in der Zeit

Thomas Mann schrieb mit dem fast tausend Seiten zählenden Buch "Der Zauberberg" einen Roman über die Zeit, das Zeitgefühl und über die Philosophie der Krankheit. Das Buch erschien 1924 und wurde gleich ein großer Erfolg. Den Literaturnobelpreis allerdings bekam Thomas Mann fünf Jahre später für ein anderes Werk: "Die Buddenbrooks", der große Familienroman, der in Thomas Manns Geburtsstadt Lübeck spielt.

Vor 60 Jahren, am 12. August 1955, ist Thomas Mann gestorben. Mit seinem Werk engstens vertraut war die Literaturwissenschaftlerin und Publizistin Inge Jens. Sie hat die Thomas-Mann-Tagebuchausgabe ediert und mehrfach Bücher, auch zusammen mit ihrem Mann Walter Jens, über Thomas Mann und seine Familie geschrieben.

Was bleibt vom Schriftsteller Thomas Mann, vom Literaturnobelpreisträger, 60 Jahre nach seinem Tod? Passt sein Werk noch in unsere Zeit?

Inge Jens: Ich weiß nicht, die Frage habe ich mir nie gestellt. Jedes in sich geschlossene, hervorragende literarische Werk passt in jede Zeit. Es ist nicht an eine bestimmte Zeit gebunden, sondern wird über die Zeiten hinweg rezipiert. Sonst könnten wir Goethe nicht mehr lesen, Schiller nicht mehr lesen - große Literatur ist nicht an Zeit gebunden.

Sie haben die Tagebücher, eine große, umfangreiche Edition herausgegeben, haben also den Schriftsteller Thomas Mann von seiner privatesten Seite kennengelernt. Das hat in der Thomas-Mann-Forschung einiges bewegt, auch viele erschrocken. War das zu intim?

Jens: Jein. Es ist der Rechenschaftsbericht eines Mannes über sein Leben. Zu intim ist eine Frage, die man Thomas Mann nicht stellen darf. Er war Herr seiner Sinne, seiner schriftstellerischen Ökonomie, er hat selbst dem Tagebuch nur das anvertraut, von dem er sich ziemlich klar war, dass es eines Tages das Licht der Öffentlichkeit erblicken würde.

Sie selbst sind durch die Edition der Tagebücher als Germanistin bekannt geworden, haben sich damit - das kann man wohl so sagen - aus dem Schatten Ihres Mannes, dem Rhetoriker Walter Jens, herausgearbeitet. War das eine Art Befreiungsschlag?

Jens: Nein, in keiner Weise. Mein Mann ist bis zum Schluss immer derjenige gewesen, der weit mehr über Thomas Mann wusste und interessierter war als ich. "Der Zauberberg" hat meinen Mann den ganzen Krieg hindurch in seiner Tasche begleitet. Solche Gedanken haben mir ferngelegen. Ich bewundere Thomas Mann in vielfacher Hinsicht, aber ich bin kein Thomas-Mann-Fan. Und ich glaube, dass das eine günstige Voraussetzung für die Edition war, denn Sachlichkeit kommt jeder Editionsarbeit natürlich zugute.

"Frau Thomas Mann", "Katias Mutter", "Auf der Suche nach dem verlorenen Sohn" - Bücher, die Sie gemeinsam mit Ihrem Mann Walter Jens geschrieben haben. Wenn Paare schreiben, ist das immer - oder meistens - ein mutiges Wagnis. Sie sind das Wagnis eingegangen. Hat das immer funktioniert?

Jens: Erstaunlicherweise ja. Nicht ohne Krise - es hat natürlich gekracht zwischendurch. Wir haben uns schon in den Haaren gehabt, indem ich gesagt hab: 'Das brauchen wir nicht', mein Mann aber gesagt hat: 'Das will ich aber unbedingt.' Aber irgendwie haben wir uns immer geeinigt.

Katia Mann war, wie Sie auch beschrieben haben, das Zentrum einer "amazing family". Sie, Frau Jens, haben dazu beigetragen, dass Katia Mann nicht nur als "Zubehör ihres Mannes" gesehen wurde. Hatte Sie damit für sich selbst auch so etwas wie Identifikationspotenzial?

Porträt Thomas Mann: Mit den "Buddenbrooks" zum Literaturnobelpreis Für seinen Debütroman wurde Thomas Mann mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Nach langer Schaffenskrise folgte "Der Zauberberg". mehr

Jens: Nein, das glaube ich nicht. Ich habe sehr früh, als ich die Briefe von Thomas Mann an Ernst Bertram herausgab, also Anfang der Fünfzigerjahre, Katia Mann noch kennengelernt. Sie hat bei mir einen großen Eindruck hinterlassen. Und ich glaube, dass es dieser Eindruck war, der mich dann bewogen hat, dieses Buch anzufangen - das ich ursprünglich alleine schreiben wollte. Dann meinte mein Mann: 'Du kommst immer so vergnügt von deinen Archivreisen zurück und bringst immer so viel interessantes Material mit. Wir unterhalten uns so schön darüber, meinst du nicht, wir könnten das Buch zusammenschreiben?' Dann habe ich zwei Tage überlegt und gedacht, warum eigentlich nicht? Ein Buch über eine Frau, die so von ihrem Mann bestimmt war, ist sicherlich ein interessantes Subjekt für die Arbeit eines Ehepaares, das diese Probleme natürlich auch kennt. Wobei ich nie so fremdbestimmt war wie Katia.

Katia war es auch, die alles zusammenhielt, als es in den 30er-Jahren ins Exil, zunächst in die Schweiz, dann in die USA ging. Thomas Mann hatte Gründe: Sein Pass wurde nicht verlängert, sein Besitz war beschlagnahmt, seine Konten gesperrt worden. Oft genug hatte er vor den Gefahren gewarnt, jetzt war er selbst betroffen. Führte das zu einem Wandel seines politischen Standpunktes, als Intellektueller und Künstler?

Jens: Er wurde 'politischer'. Er hat die Politik zunehmend als etwas gesehen, das ihn auch betraf. Er hat sich an politische Analysen gewagt und hat sich angesichts des Leides, das diese Politik auch über Europa hinaus angerichtet hat, um die Opfer gekümmert. Sein Leben hat durch die eigene Emigration und die eigene Betroffenheit schon eine sozialere Wendung genommen. Am Anfang seiner Laufbahn hat er sich nicht so sehr um die Probleme anderer gekümmert, wie er es nachher definitiv getan hat. Was er von Princeton aus gemacht hat, um Emigranten zu helfen den Kontinent verlassen zu können, das war schon beachtlich und wäre nicht möglich gewesen, wenn er nicht sehr viel Zeit aufgewendet hätte, die er normalerweise für sein Werk benutzte.

"Flucht und Exil" ist gerade in diesen Tagen ein großes Thema. Auch Thomas Mann hat ein Land verlassen, ist geflohen, vergleichsweise komfortabel. Wenn wir mal versuchen, Thomas Mann in unsere Gegenwart zu projizieren, was würde er als Zeitgenosse sagen? Können Sie das mutmaßen?

Jens: Da gibt es so viele Möglichkeiten. Es kommt darauf an, wie nah und in welcher Form dieses Flüchtlingsproblem an ihn herangerückt wäre, wie weit es ihn ganz, ganz persönlich betroffen hätte. Und wieweit er es hätte von sich schieben können und ob es Verzicht von ihm abverlangt hätte. Da wage ich keine Voraussagung zu treffen. Ich kann nur mit dem Rückblick auf die damalige Emigration sagen, dass er, zumindest bis zum Ausbruch des Krieges, sehr viel Zeit für Flüchtlingshilfe der verschiedensten Art aufgewendet hat.

Das Gespräch führte Claudia Christophersen.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 12.08.2015 | 19:00 Uhr