Stand: 21.04.2024 13:46 Uhr Indigene Künstler mit Goldenen Löwen bei Biennale in Venedig geehrt

Bei der Preisverleihung am Samstag wurden der Australier Archie Moore und die neuseeländische Künstlergruppe Mataaho Collective von der internationalen Jury mit zwei Goldenen Löwen ausgezeichnet. Bei ihren Arbeiten beschäftigen sie sich mit der Geschichte und den Traditionen der Ureinwohner Australiens und Neuseelands. Insbesondere das Gefühl des Fremdseins, das Indigene in ihren eigenen Ländern häufig verspüren, nimmt bei ihnen eine herausragende Stellung ein. Den Silbernen Löwen für den besten Nachwuchskünstler erhielt Karimah Ashadu, die in Hamburg und Nigeria lebt. | Sendebezug: 21.04.2024 | 14:35 | NDR Kultur