Stand: 03.10.2022 10:30 Uhr Indien-Ausstellung im Günter Grass-Haus in Lübeck

Die Ausstellung "Indienbilder von Mutter Teresa bis Günter Grass" wird am 7. Oktober um 18 Uhr im Günter Grass-Haus in Lübeck eröffnet. Die Schau thematisiert unterschiedliche Sichtweisen deutscher Reisender auf Indien in verschiedenen Jahrhunderten. Zur Eröffnung diskutieren ZDF-Journalistin Shakuntala Banerjee und der ehemalige deutsche Indien-Botschafter Walter Linder. Die Ausstellung läuft bis zum 15. Februar 2023. Für den 2015 verstorbenen Literaturnobelpreisträger Grass stand Indien exemplarisch für die weitreichenden Folgen der Globalisierung.

| Sendebezug | 0e.10.2022 14:00 | NDR Kultur