Stand: 03.04.2023 17:37 Uhr "Indiana Jones 5" feiert Weltpremiere beim Filmfest Cannes

Der Blockbuster "Indiana Jones 5" mit dem Titel "Das Rad des Schicksals" von Regisseur James Mangold feiert im Mai Weltpremiere beim Filmfest Cannes. Das teilte das französische Festival am Montag mit. Hauptdarsteller Harrison Ford werde für seine Karriere geehrt. Zur Premiere sind neben Ford zudem Hauptdarstellerin Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Mads Mikkelsen und Toby Jones angekündigt. Zuletzt war der 80-jährige Harrison Ford bei der Oscar-Gala in Los Angeles zu sehen, als er den Oscar für den Besten Film für "Everything Everywhere All at Once" ankündigte. | 03.04.2023 18:40 | NDR 2

Schlagwörter zu diesem Artikel Medien