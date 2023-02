Stand: 25.02.2023 10:50 Uhr "In der Nacht des 12." gewinnt César als bester Film

Ein Krimi des französischen Regisseurs Dominik Moll hat am Freitagabend in Paris den renommierten César-Preis für den besten Film gewonnen. "In der Nacht des 12." greift das Thema Femizid auf und erzählt die wahre Geschichte eines ungelösten Verbrechens. Den Ehren-César bekam der amerikanische Regisseur David Fincher, der die Auszeichnung persönlich entgegennahm. Als Überraschungsgast trat Hollywood-Star Brad Pitt auf, mit dem Fincher mehrere Filme gedreht hat.