Stand: 02.07.2022 09:57 Uhr Illustrationen von Tatjana Hauptmann im Wilhelm-Busch-Museum

"Männer sind blöd": Über diese Aussage kann man sicher streiten. Sie ist aber der Titel einer neuen Schau im Wilhelm Busch Museum in Hannover. Zu sehen sind dort Werke vom Cartoonisten papan. Eine zweite Schau hat am Freitag dort eröffnet. Mit den Werken der Kinderbuchautorin und Illustratorin Tatjana Hauptmann erleben die Besucherinnen und Besucher die Welten von Huckleberry Finn und 1.001 Nacht. Gleich zu Beginn der Schau lassen zwei riesige Bilder in die Welt Alibaba und die 40 Räuber eintauchen. Hier kann man sich auf die Welt der Kinderbuchautorin Hauptmann einstimmen.