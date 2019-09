Stand: 06.09.2019 12:16 Uhr

Ilgen-Nur: Norddeutsche Coolness auf dem Lollapalooza von Mathias Heller

Vor zwei Jahren hat Ilgen-Nur in Hamburg die Musikwelt betreten. Seit Ende August ist ihr erstes Album "Power Nap" auf dem Markt, mit dem sie nun auch auf vielen Festivals zu hören ist. Eins davon ist das legendäre Lollapalooza Festival mit seinen vielen internationalen Ablegern. Am 7. September startet zum fünften Mal die Berliner Ausgabe. Erwartet werden circa 100.000 Besucher rund ums Olympiastadion.

Am 8. September ab 15 Uhr steht Ilgen-Nur auf der Weingarten Bühne neben dem großen Olympiastadion in Berlin. "Ich glaub, es ist mehr Vorfreude," sagt die 27-Jährige, "manchmal bin ich vor einem Konzert spontan sehr aufgeregt, manchmal aber nicht. Ich bin gespannt, wie es bei dem Festival wird."

Lollapalooza: Viel Musik plus Kunst, Comedy und Kulinarik

Rund 50 Künstler haben sich für die zwei Tage Lollapalooza angekündigt. So steht Ilgen-Nur in einer Reihe mit Popgrößen wie Kings of Leon, Twenty One Pilots oder Billie Ellish. Sieben Bühnen mit unterschiedlichsten Musikfarben von Singer Songwriter über Electro bis Punk und Rock. Dazwischen Kunst, Comedy und Kulinarik.

Für die Wahl-Hamburgerin steht allerdings eher das Musikalische auf dem Lollapalooza im Vordergrund: "Mich reizt es vor allem, andere Künstler, andere Bands anzuschauen und vielleicht kennenzulernen. Dazu ist es meistens auch cool, weil es im Sommer ist und schönes Wetter gibt."

Durch MTV und VIVA geprägt

Das Festival kam zum ersten Mal vor fünf Jahren nach Europa und gleich nach Berlin. Seinen Ursprung hat es in Chicago. Musikkenner meinten sogar, was Woodstock für die 60er war, war das Lollapalooza für die 90er. Die Zeit, in der die Wünsche von Ilgen-Nur herangewachsen sind, wie der, selbst einmal auf der Bühne zu stehen: "Ich glaube, Konzerte spielen zu wollen kam tatsächlich auch durch MTV und VIVA - als Kind zu sehen, dass es Menschen gibt, die sich auf Bühnen stellen und sagen: So, hier bin ich und das mach ich und das will ich dir sagen. Das fand ich schon immer sehr faszinierend."

Doch lange war die junge Frau unsicher, wie sie einmal meinte. Dabei hatte sie auf ihre lässige Art etwas zu erzählen. "I'm just trying to be cool, but I feel like a fool." - Ich versuch cool zu sein, aber ich fühl mich wie ein Idiot, singt sie und spricht damit vielen, nicht nur ihrer Generation, aus dem Herzen. Tocotronic wird im vergangenen Jahr auf sie aufmerksam und nimmt sie als Vorband mit auf Deutschland-Tour. Spätestens ab da gilt sie als 'Hamburgs neue Indie-Queen', wie einige Medien geschrieben haben.

Kleine Premiere für Ilgen-Nur auf dem Lollapalooza

Nun wartet das Lollapalooza auf die Musikerin. Und mit ihm einige tausend Neugierige. Viele werden zum ersten Mal da sein und die Mischung aus Volksfest, Kindergeburtstag und Rockkonzert erleben. Aber auch für Ilgen-Nur wird es eine Premiere auf dem Festival geben: "Ich trete auch alleine auf dem Lollapalooza auf und nicht mit meiner Band. Das hab ich auf einem Festival noch nie gemacht. Und manche Songs funktionieren allein sehr gut und manche funktionieren mit der Band besser. Und da ich das noch nie gemacht habe, bin ich schon etwas nervös."

