Stand: 26.10.2023 12:31 Uhr "Ich werde noch etwas": Paula Modersohn-Becker in Hannover

Das Landesmuseum in Hannover präsentiert ab Freitag eine Sonderausstellung mit Werken der Malerin Paula Modersohn-Becker (1876-1907). Erstmals würden dabei alle in Hannover verwahrten Werke der weltbekannten Künstlerin in einer Ausstellung präsentiert, teilte das Museum am Donnerstag mit. Im Bestand des Museums befinden sich derzeit 39 Gemälde von Paula Modersohn-Becker - nach Angaben des Hauses die größte Sammlung außerhalb Bremens. Paula Modersohn-Becker sei eine Pionierin der deutschen Moderne, so das Museum. Sie gehöre zu den bedeutendsten Künstlerinnen der Zeit um 1900. Die Schau läuft bis zum 25. Februar 2024. | Sendebezug: | 26.10.2023 15:30 | NDR Kultur