Stand: 31.01.2020 07:54 Uhr - NDR Kultur

Hut ab - im Fundus der Hamburgischen Staatsoper

Schuhe, Schmuck, Masken, Hüte, Kleider - es gibt nichts, was es nicht gibt im Fundus der Hamburgischen Staatsoper. Jeden Tag arbeitet Garderobenmeisterin Isabel Koschani-Maoro mit diesen teilweise aufwendigen Kostümen. Ein Werkstattbesuch.

Es ist gar nicht so einfach, sich in den Gängen und Treppenhäusern hinter und unter der Bühne an der Staatsoper Hamburg zurechtzufinden. Daher gibt es die Unterteilung in Land- und Stadtseite. Also Richtung Hamburg-Dammtor, wo es früher eher noch ländlich war - und Richtung Hamburg-Innenstadt. Wer die Garderoben der Damen sucht, muss sich Richtung Landseite orientieren. Da ist der Arbeitsplatz von Isabel Koschani-Maoro.

Hinter den Kulissen der Staatsoper Hamburg

















Fällt Sängerin aus, muss umgenäht werden

Schon Stunden vor den Aufführungen am Abend bereiten Koschani-Maoro und ihre Kollegin Petra Bunjes in den kleinen schmalen Schlauch-Räumen alles für die Veranstaltungen am Abend vor. Sie kontrollieren die Kostüme, bügeln, legen Schmuck oder Schuhe zurecht. Zahlreiche Fotos, Autogramme und Danksagungen an den Wänden zeugen davon, wer hier schon alles eingekleidet wurde. Die Garderobenmeisterinnen kommen den Künstlerinnen dabei oft sehr nah - zum Beispiel, wenn sie Kostüme schnüren müssen oder sich diese nicht alleine anziehen lassen. Vertrauen ist daher die Basis für die Zusammenarbeit.

"Man muss eigentlich alles an dem Abend von dem Sänger fernhalten. Man ist manchmal auch Filter für Nervosität. Das muss man dann auch auffangen", denn Koschani-Maoros Anspruch ist es: jeden Abend sollen die Kostüme genauso perfekt sitzen, wie bei der Premiere. Auch wenn es ab und an passiert, dass ein Kostüm kurz vor einer Vorstellung noch einmal komplett umgenäht werden muss, "wenn ein Sänger oder eine Sängerin plötzlich krank wird, und die Umbesetzung erst irgendwann am Nachmittag der Vorstellung anreist."

Garderobenmeister an der Staatsoper: einfühlsame Organisationstalente

Garderobenmeister sind nicht nur einfühlsam und Organisationstalente. Sie sind auch besonders stressresistent. An der Staatsoper Hamburg passiert es nicht selten, dass während einer Inszenierung der gesamte Chor in zwei Minuten hinter der Bühne neu eingekleidet werden muss. Die Vorstellungen kann Koschani-Maoro meist von einem roten Samtsofa aus, an der Seite der Bühne, beobachten. So hat sie ihre Sängerinnen und ihre Kostüme immer gut im Blick: "Teil von dem Ganzen zu sein - das ist es auch, was das hier aus macht. Wenn man es schafft, dass sich die Sängerinnen und Sänger auf der Bühne wohlfühlen, dass sind dann die Momente, in dem einen der Job auch Spaß macht und auch ganz viel gibt!"

Weitere Informationen John Neumeier inszeniert "Die Glasmenagerie" "Die Glasmenagerie" von Tennessee Williams ist ein wortreiches, hochpsychologisches Stück. Jetzt bringt John Neumeier es mit seinem Hamburg Ballett auf die Bühne. Ein Proben-Besuch. mehr Rolando Villazón singt an Hamburgischer Staatsoper Fast schon ein kleines Wunder: Der Startenor Rolando Villazón singt für vier Tage an der Hamburgischen Staatsoper in "Pelléas et Mélisande". Ein Besuch bei den Proben. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch unterwegs | 31.01.2020 | 17:40 Uhr