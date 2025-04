Stand: 19.04.2025 06:43 Uhr Hunderttausende Pilger strömen zu Ausstellung von "Zahn von Buddha" in Sri Lanka

Eine erstmals seit Jahren öffentlich ausgestellte Buddha-Reliquie hat in Sri Lanka einen Massenandrang von Tausenden Pilgern ausgelöst. Die Menschen strömten am Freitag zum Zahntempel in der Stadt Kandy und lösten ein Verkehrschaos aus. Vor dem Tempel bildeten sich kilometerlange Warteschlangen, auf den Hauptzufahrtsstraßen nach Kandy kam der Verkehr zeitweise zum Erliegen. Bei der Reliquie, die erstmals seit 16 Jahren ausgestellt wird, handelt es sich nach Überzeugung der Gläubigen um den linken Eckzahn von Buddha. Die Polizei rechnet mit rund zwei Millionen Pilgern während der zehntägigen Ausstellung. | Sendebezug: 19.04.2025 14:35 | NDR Kultur

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg Schleswig