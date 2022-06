Stand: 08.06.2022 09:10 Uhr "How I Met Your Father" startet heute in Deutschland

Die Serie "How I Met Your Father" startet heute in Deutschland und Österreich beim Streaming-Anbieter Disney Plus. Sie erzählt eine sehr ähnliche Story wie die erfolgreiche Vorgänger-Serie "How I Met Your Mother". Dieses Mal gibt es einen Rollentausch. Hauptfigur ist Sophie, gespielt von Hilary Duff und Kim Cattrall als ihr älteres Ich. Sie erzählt ihrem Sohn, wie sie seinen Vater getroffen hat und wie sie zu einem Paar wurden.