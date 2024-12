Stand: 30.12.2024 15:33 Uhr Horst-Janssen-Museum schließt wegen technischer Störung

Wegen einer technischen Störung ist das Horst-Janssen-Museum in Oldenburg vom 1. bis 3. Januar geschlossen. An einer Lösung des Problems werde mit Hochdruck gearbeitet, hieß es. Ob das Museum zum Wochenende wieder öffnen kann, entscheidet sich am Freitag, den 3. Januar. Aktuelle Informationen über die Öffnungszeiten sind auf der Homepage des Museums zu finden. | Sendebezug: 30.12.2024 15:30 | NDR Kultur