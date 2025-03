Stand: 05.03.2025 07:23 Uhr Hoppus spendet Auktionserlös für Banksy-Gemälde nach L.A.

Ein Ölgemälde des legendären Streetart-Künstlers Banksy ist bei Sotheby's in London für fast 4,3 Millionen Pfund (rund 5,19 Millionen Euro) versteigert worden. Das auch unter dem Titel "Toxic Beach" bekannte Werk "Crude Oil (Vettriano)" ist eine Neuinterpretation des Gemäldes "Singing Butler" des Schotten Jack Vettriano, dessen Tod einen Tag zuvor verkündet worden war. Banksys Werk stammt aus der Sammlung von Mark Hoppus, Mitbegründer der Punk-Band Blink-182. Der Musiker wird einen Teil des Auktionserlöses laut Sotheby's an zwei Wohltätigkeitseinrichtungen in Los Angeles und an die California Fire Foundation spenden. | Sendebezug: 05.03.2025 06:30 | NDR Kultur