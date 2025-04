Stand: 11.04.2025 08:59 Uhr Hollywood plant Oscar-Kategorie für Stunt Design ab 2028

Es wird einen neuen Oscar geben: Die Filmakademie in Hollywood will einen Preis für die Kunst des besten Stunts einführen. Die Auszeichnung in der neuen Kategorie soll es ab der 100. Verleihung der Academy Awards 2028 geben. "Seit den frühen Tagen des Kinos ist das Stuntdesign ein integraler Bestandteil des Filmemachens", teilten Academy-CEO Bill Kramer und Academy-Präsidentin Janet Yang am Donnerstag mit. Sie wollten damit die "bahnbrechende Arbeit dieser handwerklichen und kreativen Künstler" würdigen. Die Oscar-Akademie vergibt derzeit Preise in 23 Sparten. | Sendebezug: 11.04.2025 07:30 | NDR Kultur