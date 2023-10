Stand: 21.10.2023 08:41 Uhr Hollywood-Star Meryl Streep mit Asturien-Preis geehrt

Oscar-Preisträgerin Meryl Streep ist im nordspanischen Oviedo mit dem Prinzessin-von-Asturien-Preis in der Sparte Künste geehrt worden. Die 74 Jahre alte US-Schauspielerin ("Jenseits von Afrika") habe in einer "brillanten Karriere vielfältige und komplexe weibliche Charaktere zum Leben erweckt, die zum Nachdenken und zur Bildung des kritischen Geistes anregen", hieß es in der Begründung. Die mit je 50.000 Euro dotierten Prinzessin-von-Asturien-Preise werden jährlich in acht Sparten vergeben und gelten als "spanische Nobelpreise". Der japanische Autor Haruki Murakami (74) erhielt den Preis in der Sparte Literatur. | Sendebezug: | 21.10.2023 08:45 | NDR Kultur