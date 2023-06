Stand: 24.06.2023 09:40 Uhr Hollywood-Regisseure ratifizieren Tarifvertrag - Autoren streiken weiter

Amerikanische Film- und Fernsehregisseure haben am Freitag einem neuen Vertrag mit den großen Hollywood-Studios zugestimmt. Damit wurde eine Arbeitsniederlegung der Regisseure abgewendet, welche die durch den laufenden Autorenstreik verursachten Turbulenzen noch verstärkt hätte. Mit der Einigung sichern sich die Mitglieder der Directors Guild of America neben einer Lohnerhöhung und einer größeren Beteiligung an den Einnahmen aus dem Streaminggeschäft eine Garantie, dass Künstliche Intelligenz ihre Aufgaben nicht ersetzen soll. Die Autoren streiken bereits seit dem 2. Mai, wodurch unter anderem die Produktion einer neuen Staffel von "Stranger Things" gestoppt wurde.