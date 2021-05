"Holl di fuchtig" ist Plattdeutsches Wort des Jahres 2021 Stand: 28.05.2021 17:33 Uhr Das Plattdeutsche Wort des Jahres steht fest. Eine Jury des Fritz-Reuter-Literaturmuseums hat aus einer Vielzahl von Einsendungen "Holl di fuchtig" gewählt.

von Rainer Schobeß

Für den besten aktuellen "Utdruck" hat erneut die Corona-Krise gesorgt: "Holl di fuchtig!" (Bleib gesund) ist in dieser Zeit nach Ansicht der Jury keine Floskel mehr, sondern ein ernst gemeinter Wunsch. Auch das schönste Wurt up Platt, "butschern", hat nach Monaten des Lockdowns an Bedeutung gewonnen: Viele Menschen wollen jetzt butschern, einfach rausgehen und mal was unternehmen. Gekürt zur liebsten Redensart wurde "Dat gröttste Glück, as mi bedücht, hett, wer up Glück lecht kein Gewicht" (Glücklich ist, wer kein Glück sucht).

Das Niederdeutsche wieder ins Gespräch bringen

Seit 1995 suchen das Fritz-Reuter-Literaturmuseum und der Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern das Plattdeutsche Wort des Jahres. Mit ihrer Aktion wollen sie das Niederdeutsche ins Gespräch bringen und aktuelle Diskussionen abbilden. 2020 wurden "Schnutdauk" oder "Schnutenpulli" als neue Wortschöpfungen für Gesichtsmaske zum besten aktuellen "Utdruck" gewählt.

Als vor 20 Jahren der BSE-Skandal den Deutschen in den Knochen saß, wurde "brägenkloeterige Kauh" zum Wort des Jahres. 2009 war "Bankenmalür" bester aktueller "Utdruck", denn durch die Finanzkrise hatten die Banken auch in Plattdütschland Kredit verspielt.

Kein Mut für neues Wort oder sprachliche Kreativität?

In diesem Jahr hat die Jury sich hingegen mit "Holl di fuchtig" für eine altbekannte Redewendung entschieden. Das kann zweierlei bedeuten: Entweder die Juroren hatten nicht den Mut, ein neues Wort zu küren, oder die sprachliche Kreativität der Plattdütschen ist in Zeiten von Corona erlahmt. Da kann man nur wünschen: Hollt Juch fuchtig un gaht mal butschern!

