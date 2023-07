Stand: 17.07.2023 13:16 Uhr Holger Fock und Sabine Müller erhalten Paul-Celan-Preis

Holger Fock und Sabine Müller erhalten den Paul-Celan-Preis 2023 für herausragende Übersetzungen ins Deutsche. Die beiden Übersetzer werden für ihr Gesamtwerk ausgezeichnet, das meisterhafte Übertragungen aus dem Französischen von bedeutenden Autoren wie Matthias Énard, Alain Mabanckou, Patrick Deville, Jean Rolin und Philippe Grimbert umfasse, wie der Deutsche Literaturfonds am Montag in Darmstadt mitteilte. Anlass für die Auszeichnung ist die "so präzise wie ästhetisch beglückende Übersetzung" des 2022 erschienen Romans "Die geheimste Erinnerung der Menschen" des senegalesischen Schriftstellers Mohamed Mbougar Sarr. Der Paul-Celan-Preis wird seit 1988 vergeben. | Sendebezug: | 17.07.2023 11:30 | NDR Kultur